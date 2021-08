Il saluto del Prefetto Guidi in via Zara alle donne e agli uomini della Polizia di Stato fiorentina

CAMPI BISENZIO – Questa mattina, accolta dal Questore Filippo Santarelli e da una rappresentanza di Funzionari di via Zara, il Prefetto Alessandra Guidi ha visitato la Sala Operativa della Questura di Firenze per salutare i poliziotti fiorentini in vista del suo nuovo incarico che a breve la vedrà impegnata nella Capitale al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Il […]

CAMPI BISENZIO – Questa mattina, accolta dal Questore Filippo Santarelli e da una rappresentanza di Funzionari di via Zara, il Prefetto Alessandra Guidi ha visitato la Sala Operativa della Questura di Firenze per salutare i poliziotti fiorentini in vista del suo nuovo incarico che a breve la vedrà impegnata nella Capitale al Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.

Il Questore Santarelli ha espresso i suoi ringraziamenti, a nome di tutta la polizia della provincia, per la vicinanza e le attenzioni istituzionali evidenziati nel corso di questo periodo di intensa e proficua collaborazione. Il Prefetto Guidi ha manifestato la sua riconoscenza a tutta la Polizia di Stato del capoluogo toscano per la collaborazione, il lavoro svolto e l’impegno profuso in questo particolare momento storico caratterizzato dall’emergenza epidemiologica.