Il saluto del sidaco Falchi al vicequestore Gemma che lascia Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – La dirigente del Commissariato di Sesto Fiorentino è stata destinata ad un altro incarico. Così il vicequestore Alessandra Gemma ha concluso il servizio presso il commissariato di Sesto Fiorentino, di cui è stata dirigente dal 2018 ad oggi.

“In questi anni di servizio al Commissariato di Sesto, la dottoressa Gemma è stata un punto di riferimento per l’amministrazione comunale e per tutta la nostra città, unendo grandi doti professionali a uno straordinario senso di umanità e sensibilità – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Oltre alle ordinarie attività di sicurezza pubblica, nel suo periodo di servizio a Sesto ha dovuto affrontare la fase straordinaria dell’emergenza Covid-19, durante la quale il commissariato è stato un interlocutore fondamentale per il Comune e per tutte e tutti i sestesi. In tempi recenti, il suo ruolo è stato fondamentale per arrivare ad individuare insieme all’amministrazione la nuova sede del commissariato, alla cui inaugurazione auspichiamo di poterla avere come ospite”.

“Un ringraziamento – aggiunge Falchi – va al questore di Firenze Maurizio Auriemma che ha voluto condividere anche con l’Amministrazione comunale l’informazione dell’avvicendamento e ha assicurato la massima celerità nell’individuazione del nuovo dirigente che, siamo certi, proseguirà l’ottimo lavoro finora garantito da tutto il personale del Commissariato. Alla dottoressa Gemma esprimo la gratitudine mia e di tutta la città, insieme ai migliori auguri per il nuovo incarico che andrà a ricoprire”.