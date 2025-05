Il San Lorenzo in gol per Dynamo Camp: sabato 10 maggio una giornata di sport e solidarietà

CAMPI BISENZIO – Quando si parla di “condivisione” il San Lorenzo conferma la vocazione che da sempre contraddistingue la società gialloverde. Lo dimostra anche l’appuntamento di domani, sabato 10 maggio, con una manifestazione, in programma proprio presso gli impianti del San Lorenzo, che rientra nella Giornata dell’Europa e che la compagine campigiana ha voluto dedicare a Dynamo Camp. “Un’isola di felicità – come si legge sul sito di Dynamo Camp – ospitata in un’oasi naturale. A San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, in un’area di oltre 900 ettari, offriamo gratuitamente programmi di “terapia ricreativa” a minori affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Le attività, attraverso i progetti “City Camp” e “Dynamo Programs”, vengono portate anche fuori dal Camp e in strutture ospedaliere, associazioni e case famiglia sul territorio nazionale”. La giornata prevede alle 17 un incontro di calcio fra i bambini del San Lorenzo e i loro pari età del Tau Calcio Altopascio: in precedenza i rappresentanti di Dynamo Camp illustreranno quale è il loro impegno, mentre a seguire si potrà anche cenare. Insomma un bel pomeriggio di sport e solidarietà, visto che tutto il ricavato della giornata sarà devoluto a Dynamo Camp.