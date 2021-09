Il sangue non è acqua: una lotteria di Avis per aiutare chi ha bisogno

SESTO FIORENTINO – Niente tombola per quest’anno alla fiera di Sesto Fiorentino: l’Avis locale ha deciso invece di promuovere una lotteria. Luca Gorrone, presidente dell’Avis Comunale di Sesto Fiorentino, si tratta di una scelta definitiva?

Quella che chiamiamo “Tombolata della Fiera” è una tradizione che dura da oltre vent’anni, ma non è solo una manifestazione di sorte locale. Insieme alla Banda Musicale e al Comune è una festa che ha sempre coinvolto la popolazione con un concerto e con i fochi subito dopo la consegna dei premi. A giungo la situazione pandemica non dava segni di certezza circa la fruibilità della piazza e prima di trovarci con una impossibilità improvvisa come nel 2020, abbiamo quindi concordato con gli altri protagonisti di fare qualcosa che non comportasse assembramenti. La lotteria, che richiede mesi per le autorizzazioni e la sua organizzazione, vedrà infatti l’estrazione dei vincitori in diretta su Sesto TV intorno alla mezzanotte di domenica 5 settembre. Tutti noi speriamo che sia una soluzione temporanea, perché il concerto della Banda Musicale è una risorsa culturale della nostra città cui nessuno vuole rinunciare. Abbiamo inoltre deciso di inserire la lotteria nel rpogetto Il sangue è anche acqua, a sostegno delle attività solidaristiche dell’Associazionismo sestese.

Di cosa si tratta?

Il sangue è anche acqua è un progetto della nostra Avis per sostituire le 4 carrozzine manuali per i corsi di nuoto e di acquaticità di ragazzi e adulti con disabilità della nostra piscina comunale. che sono ormai in condizioni di estrema usura, aggravata dal lungo non-uso del periodo pandemico. Per fare ciò, durante i concerti a numero chiuso (con la prenotazione obbligatoria) delle prime tre sere di settembre in piazza Vittorio Veneto, abbiamo organizzato delle piccole lotterie riservate agli spettatori, mettendo in palio premi offerti dall’Associazionismo Sestese, dalla Gioielleria De Masi (Centro Commerciale Naturale Sesto fiorentino) e dall’Opera Laboratori Fiorentino. Saremo affiancati dagli amici dell’Associazione fiorentino VIP (Vivere In Positivo) – clown in corsia, che hanno fatto molto per i degenti anche nel periodo del covid, mentre i biglietti sono stati offerti dagli amici storici di Avis: PcRep-Go, Studio Verderame e Studio Bini Passalacqua.

La lotteria ha quindi un cuore solidale?.

Siamo ottimisti di professione, ma sappiamo che questo potrebbe non essere sufficiente. Ecco perché la lotteria della fiera servirà anche a integrare quello che manca per raggiungere lo scopo. Come Avis garantiremo l’obiettivo, anche a spese nostre, ed abbiamo infatti già impegnato nel progetto il nostro prossimo 5×1000. La grande fortuna è stato aver trovato altri partner, come il Centro Commerciale Naturale per la vendita dei tagliandi e come i Lions Club di sesto Fiorentino, che hanno consentito di avere per primo premio una mountainbike elettrica Nilox E – Bike X6 nella città di Alfredo Martini e del Monte Morello. A loro si sono poi aggiunti le Officine Elettrodomestici di via Gramsci, la MLE – Hotel Lighting di Campi Bisenzio, la Parafarmacia Farmafree di via Cavallotti e altri con loro. In pratica Avis a Banda Musicale hanno sostenuto le spese di cancelleria e di organizzazione, quindi tutto il ricavato andrà al progetto e l’eventuale, speriamo, residuo al sostegno delle nostre associazioni alle quali, mi piace ricordarlo, ci si iscrive gratuitamente.

Quanto costano e dove si possono trovare i biglietti della lotteria della fiera?

I biglietti costano esattamente come le cartelle della tombolata, ovvero 2 euro l’uno. Possono essere già comprati in centro città nei negozi del Centro Commerciale Naturale convenzionati (si riconoscono dalla locandina) e in altri che ci hanno offerto il loro sostegno. Abbiamo organizzato anche dei banchini per la vendita insieme agli amici della Banda Musicale. È possibile anche organizzare un loro ritiro/consegna messaggiando con whatsapp il numero messo a disposizione dalle due associazioni (3274668342), utile anche per chiedere come diventare donatore o membro della Banda Musicale. La vendita si chiuderà alle 22 del 5 settembre presso il banchino che verrà messo in città in un luogo che attendiamo di sapere dal Comune. Quando conosceremo i risultati dell’estrazione? Dopo le 22 di stasera 5 settembre tutte le matrici saranno portate alla sede di sesto TV all’Unione Operaia e quelle dei biglietti venduti inserite nell’urna (la storica “ruzzola”) della tombolata per l’estrazione in diretta web-tv, trasmessa all’indirizzo https://diretta.SESTOTV intorno alla mezzanotte. Sarà uno degli amici dei V.I.P. Firenze ad estrarli. Dal giorno successivo, se non saremo contattati dai vincitori nel corso della diretta al 3274668342, cercheremo di metterci in contatto con loro utilizzando i numeri di cellulare messi sulle matrici vincenti.

