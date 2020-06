Il Santo Stefano Basket riparte: le attività sportive dei biancorossi in completa sicurezza

CAMPI BISENZIO – Anche per lo sport comincia la fase 3. Il Santo Stefano Basket, per esempio, si prepara per ripartire in piena sicurezza con le attività sportive. I campigiani hanno adottato tutte le disposizioni previste dal protocollo. E dopo i mesi di fermo completo alle attività è per tutti i biancorossi un motivo di […]

CAMPI BISENZIO – Anche per lo sport comincia la fase 3. Il Santo Stefano Basket, per esempio, si prepara per ripartire in piena sicurezza con le attività sportive. I campigiani hanno adottato tutte le disposizioni previste dal protocollo. E dopo i mesi di fermo completo alle attività è per tutti i biancorossi un motivo di gioia poter tornare a lavorare seppur con le comprensibili limitazioni. I numeri saranno ancora contingentati, gli allenamenti saranno necessariamente all’aperto, ci sarà sempre bisogno di un’autocertificazione. Soprattutto per i più giovani, che durante l’emergenza si sono mantenuti attivi giocando in casa, è stato un periodo difficile senza la naturale condivisione delle emozioni che solo lo sport riesce a dare.

Ripartire anche con tutte le particolarità del caso è un traguardo molto atteso: “Ci avviamo a riprendere lo sport che più amiamo. Abbiamo studiato le disposizioni – spiegano dalla società campigiana – e, confrontandoci costantemente con i nostri allenatori, che ringraziamo, siamo pronti a ripartire in sicurezza. La ripresa delle attività sportive è un bel segnale in un momento tanto difficile per tutta la nostra comunità”. In questo periodo Santo Stefano ha lavorato per lanciare alcune novità. È stato distribuito l’album delle figure per la stagione 2019-2020 che ha riscosso un grande successo. Al sito internet di Santo Stefano Basket (www.apdsantostefano.it) è stato pubblicato il primo numero di “Passo Zero”, un foglio bisettimanale online redatto dalla società per informare i soci sulle attività”.