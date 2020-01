Il servizio Alia Point a Campi Bisenzio raddoppia

CAMPI BISENZIO – Un nuovo Alia Point è attivo in piazza Dante presso lo Sportello polifunzionale “Comune Informa”. Il punto informazioni sarà a disposizione di tutti gli utenti interessati ogni venerdì dalle 14.30 alle 18.30 per dare informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e per la consegna di sacchi e contenitori. Novità anche per il servizio Alia Point in via Pasolini 18. Cambia, infatti, l’orario di apertura al pubblico, ovvero sempre dalle 8.30 alle 13 ogni primo e terzo martedì del mese. “A marzo andremo a completare la copertura di tutto il territorio comunale con il servizio porta a porta per la raccolta dei rifiuti, – dichiara l’assessore Riccardo Nucciotti – il nuovo Alia Point allo Sportello polifunzionale aiuterà tutti i cittadini a ottenere informazioni e a ritirare il materiale necessario per svolgere correttamente il conferimento dei rifiuti”.