Il servizio della Continuità Assistenziale di Calenzano da oggi si trasferisce nella Casa della Salute

CALENZANO – Da oggi, 29 dicembre, il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di Calenzano si trasferirà dall’attuale sede di via Arrighetto da Settimello 20, nella nuova sede nella Casa della Salute, in via Roma 12. Anche la Continuità Assistenziale entra così a far parte dei numerosi servizi già presenti all’interno della Casa della Salute di Calenzano, posta al piano terra del palazzo comunale. La sede è stata a suo tempo progettata ed organizzata per rispondere in maniera efficace ai bisogni di salute della popolazione residente: oltre ai servizi socio sanitari di base, amministrativi, al Cup e al centro prelievi sono presenti gli ambulatori specialistici e infermieristici, il consultorio per l’assistenza alle donne e ai loro bambini e le attività di prevenzione con le vaccinazioni e gli screening. Per migliorare ulteriormente i percorsi assistenziali degli assistiti sono presenti anche i medici e pediatri di famiglia con i loro ambulatori. Un centro integrato dal punto di vista sanitario e sociale, dove ora sono presenti tutti i servizi territoriali in linea con gli standard previsti dal modello delle Case di Comunità. Si ricorda che il servizio di Continuità Assistenziale si attiva da tutti i territori dell’Azienda telefonando al numero unico 0573- 454545.

