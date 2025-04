Il Sesto Rugby vince il premio come migliore società al “Torneo Denti” di Prato

SESTO FIORENTINO – Dopo il successo logistico, sportivo e organizzativo del Torneo del Rinoceronte la primavera del Sesto Rugby prosegue il proprio percorso con un grande risultato sul campo in uno degli appuntamenti più ambiti della stagione. Grazie infatti ai risultati ottenuti nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile, il club si è aggiudicato il premio come migliore società al 32° Torneo Denti di Prato, organizzato dagli amici-rivali del Gispi Rugby. Il trofeo è arrivato grazie agli ottimi piazzamenti realizzati dalle categorie del minirugby: la Under 8 ha vinto il torneo di categoria, battendo in finale una determinata squadra del Livorno Rugby; la Under 10 ha centrato un ottimo terzo posto, arrivato sotto una pioggerellina anglosassone che ha contraddistinto tutta la domenica mattina; sabato era arrivato il secondo posto della Under 12, capace di arrivare in finale dopo aver superato un girone davvero difficile. In campo a Prato anche la Under 6, con la sua solita carica di energia e divertimento, nel torneo non competitivo dedicato ai rugbisti più piccoli.

Oltre alla soddisfazione dei buoni risultati, Sesto ha potuto schierare nel corso del torneo un totale di sei squadre, con due compagini sia per la Under 8 che per la Under 10, a testimonianza di una partecipazione collettiva molto buona e numerosa. Per completare il weekend la Under 14 ha organizzato una amichevole contro una squadra mista di Firenze Rugby 1931 e Florentia Rugby, la futura Unione Rugby Firenze, vincendo con un solido 33-10.