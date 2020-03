Il sindaco Angela Bagni: “A Lastra rispettate le prescrizioni dell’ordinanza”

LASTRA A SIGNA – Anche il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, si è affidata a Facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione nel territorio lastrigiano: “Oggi pomeriggio, oltre alla nostra pattuglia della Polizia municiale e ai Carabinieri per i controlli sugli spostamenti, erano presenti due squadre della Protezione civile della Misericordia di Lastra a Signa e una della Racchetta. Non mi sono state segnalate situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza del Ministro della salute circa l’utilizzo di parchi e giardini pubblici. Mentre per gli spostamenti si sono verificate alcune inadempienze. Continuaiamo a stare a casa”.