Il sindaco Angela Bagni ai volontari: “Lastra a Signa è orgogliosa di voi, grazie di cuore”

LASTRA A SIGNA – Un video e poche parole ma dal significato profondo. Il video è quello pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, e realizzato dalla Città metropolitana di Firenze. Le parole, invece, sono dello stesso sindaco, che ha voluto ringraziare pubblicamente i volontari per il loro impegno sul territorio nel corso del’anno e , in modo particolare, per questa emergenza sanitaria: “Grazie di cuore a tutti i volontari che si impegnano tutto l’anno per sostenere in vari modi la nostra comunità. In questo periodo a disposizione dell’amministrazione h24 nella distribuzione delle mascherine e in altre attività di emergenza Covid-19. Siete la nostra forza, Lastra a Signa è orgogliosa di voi e vi dice grazie di cuore”.