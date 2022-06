Il sindaco Angela Bagni e la giunta a colloquio con i cittadini, al via gli incontri di metà mandato

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Angela Bagni e la giunta incontrano i cittadini per illustrare progetti e iniziative per ogni zona e frazione e per ascoltare le richieste dei residenti. Si parte con i primi due appuntamenti: il 9 giugno alle 18 a Ginestra Fiorentina presso il Circolo Arci Arturo Toscanini in via Chiantigiana 72 […]

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Angela Bagni e la giunta incontrano i cittadini per illustrare progetti e iniziative per ogni zona e frazione e per ascoltare le richieste dei residenti. Si parte con i primi due appuntamenti: il 9 giugno alle 18 a Ginestra Fiorentina presso il Circolo Arci Arturo Toscanini in via Chiantigiana 72 mentre il secondo appuntamento in programma si terrà a Carcheri il 14 giugno alle 18.30 al Circolo Arci in via di Carcheri 24. Successivamente saranno comunicate le date degli altri incontri che si terranno a Malmantile, Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Brucianesi e nel capoluogo.