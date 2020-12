Il sindaco Bagni: “A Lastra a Signa, da inizio ottobre a oggi, sono guariti 454 cittadini su 605 che avevano il virus”

LASTRA A SIGNA – Come tutti i venerdì, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, aggiorna i suoi cittadini in merito all’emergenza Covid-19 sul territorio. E “guarda” anche alle prossime festività. “Iniziamo con una notizia positiva: – scrive su Facebook – questa settimana, a fronte di 34 nuovi positivi, a Lastra a Signa abbiamo […]

LASTRA A SIGNA – Come tutti i venerdì, il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, aggiorna i suoi cittadini in merito all’emergenza Covid-19 sul territorio. E “guarda” anche alle prossime festività. “Iniziamo con una notizia positiva: – scrive su Facebook – questa settimana, a fronte di 34 nuovi positivi, a Lastra a Signa abbiamo 454 guariti su 605 cittadini lastrigiani che hanno contratto il virus da inizio ottobre a oggi. Questa settimana, inoltre, a Lastra a Signa è partito il servizio di tamponi rapidi antigienici a cura dei medici e pediatri in seguito all’accordo regionale e con il supporto dell’associazionismo locale, in particolare Misercordia di Lastra a Signa e Malmantile e Humanitas sezione Ginestra Fiorentina. Grazie ai medici del nostro territorio per aver aderito all’iniziativa, contattate il vostro medico per tutte le informazioni del caso”.

“I cittadini positivi – continua – devono sospendere la differenziazione dei rifiuti, e, in seguito a una comunicazione da parte del Comune ad Alia, avranno l’attivazione del servizio dedicato: riceveranno fornitura di un kit, comprensivo di sacchi rossi e materiale per la chiusura quale nastro adesivo o fascette, da utilizzare per esporre i rifiuti prodotti (superando, quindi, il bidoncino nero in precedenza utilizzato) sulla strada, seguendo un calendario con cui viene garantito il servizio di ritiro due volte la settimana, preferibilmente in orario notturno. Se riscontrate problematiche particolari per questo tipo di servizio, contattate l’ufficio ambiente del Comune (0558743250) o la mia segreteria (0558743281)”.

“Come tanti di voi avranno già immaginato, – conclude – quest’anno non si terrà la “Sagra degli Antichi Sapori”, a causa delle limitazioni agli eventi imposti dagli ultimi Dpcm; stiamo comunque organizzando una serie di appuntamenti ed eventi in diretta streaming per festeggiare l’arrivo del Natale e presto presenteremo tutto il programma. Inoltre come ogni anno la città si sta illuminando grazie agli addobbi e alle luminarie natalizie che abbiamo voluto comunque allestire insieme ai CCN del territorio e alle associazioni locali per dare un messaggio di speranza e tenere vivo il significato delle festività”.