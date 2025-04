Il sindaco Caporaso insieme agli studenti della Leonardo Da Vinci in visita al Museo della Legalità di Scampia a Napoli

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Emanuele Caporaso, insieme a una delegazione di studenti e insegnanti della secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci e alla dirigente dell’Istituto comprensivo lastrigiano Eleonora Marchionni, ha fatto visita nella giornata di ieri al Museo della legalità di Scampia, in provincia di Napoli, che si trova all’interno del Liceo statale Elsa Morante, un liceo multidisciplinare con un ampio ventaglio di proposte formative che spaziano dal settore classico a quello umanistico sociale linguistico, giuridico economico, nonché all’ambito scientifico tecnologico. Il sindaco e la delegazione lastrigiana hanno preso parte anche all’incontro Asse della Legalità al museo Scampia Firenze/Napoli – Scuole a confronto a cui hanno partecipato e sono intervenuti, fra gli altri, la dirigente del liceo Giuseppina Marzocchella e il prefetto Filippo Dispenza, commissario straordinario del Comune di Caivano, sempre in provincia di Napoli.

Durante la mattinata si è svolto anche un interessante confronto in cui sia i ragazzi del liceo napoletano che gli studenti lastrigiani hanno potuto porre delle domande ai relatori e presentare i lori lavori e progettualità sul tema. Successivamente si è tenuta una visita guidata a La casa di Elsa progetto Museo della Legalità, laboratorio di promozione e formazione alla legalità, situato presso la sede succursale del liceo Morante a Scampia che ha come scopo il contrasto all’illegalità attraverso idee e esperienze positive. All’interno dello spazio vengono proposti laboratori che hanno come tema comune la promozione dei valori del rispetto e dell’accoglienza come antidoti al pregiudizio, lavorando su temi come la legalità e la non violenza, cibo e legalità, ambiente e legalità, sport e legalità, solidarietà, integrazione e consapevolezza, legalità e bellezza e arte.

“Essere stati a Napoli al liceo Morante insieme ai ragazzi e a rappresentanti dell’istituto comprensivo lastrigiano – ha spiegato il sindaco Caporaso – è stato importante per creare delle connessioni tra le due scuole e tra gli studenti e lavorare insieme, oggi e in futuro, su tematiche come il contrasto all’illegalità, su valori come la Costituzione, la democrazia, il rispetto del prossimo, la libertà. Progetti su cui ci siamo sempre concentrati e che abbiamo già avviato nella scorsa consiliatura guidata da Angela Bagni. Non dimentichiamoci che la libertà non è un diritto acquisito alla nascita ma va conquistata e difesa e iniziative come quella di ieri vanno in questa direzione”. “La visita al Museo della legalità e l’incontro con gli studenti sono stati momenti di arricchimento per i nostri ragazzi – ha spiegato la dirigente dell’Istituto comprensivo Eleonora Marchionni – e di scambio fra scuole che si trovano in contesti diversi ma che lavorano da anni su tematiche comuni come l’educazione civica, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”.