Il sindaco Carovani ha incontrato una delegazione di Tulkarem

CALENZANO – La delegazione di Tulkarem, città palestinese della Cisgiordania, dopo Sesto Fiorentino ed Empoli, ha fatto tappa a Calenzano, per partecipare all’iniziativa “Testimonianze dalla Palestina” promossa dall’amministrazione comunale e dalla commissione consiliare Pace e Cooperazione. La delegazione, formata dal sindaco Riyad Abdellatif Abdelkarim Awad, dal consigliere comunale Azzam Mustafa Hamdan Edhiliya e dal dirigente attività internazionali Nihad Samih Mahmoud Shaikhain, è in visita dal 3 al 9 dicembre in alcune località fiorentine dell’Asl Toscana Centro per la promozione e la tutela del diritto alla salute in Palestina.

“Fin dall’inizio del nostro mandato – ha detto il sindaco Giuseppe Carovani – abbiamo promosso varie iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, oltre ad approvare in consiglio comunale mozioni a sostegno del riconoscimento dello Stato Palestinese e di una pace giusta e duratura per questo popolo martoriato. Siamo felici di incontrare, dopo il sindaco di Betlemme che ci ha fatto visita nel mese di settembre, anche il sindaco di Tulkarem, per ribadire la vicinanza del comune di Calenzano alla popolazione Palestinese, come abbiamo già affermato esponendo la bandiera palestinese al palazzo comunale”.

Il progetto, promosso dalla Asl Centro, approvato e finanziato dalla Regione Toscana, con la partecipazione di numerosi attori istituzionali, nasce nel 2023 come corollario di varie attività iniziate sin dal 2018 e vuole promuovere il rafforzamento del Sistema sanitario palestinese, la promozione e la tutela del diritto alla salute sostenendo l’accesso ai servizi sanitari, l’informazione, sensibilizzazione e testimonianza presso l’opinione pubblica in Italia.