Il sindaco Carovani presenta la sua Giunta

CALENZANO – E’ una Giunta che ha già lasciato il segno prima di iniziare la sua attività, quella scelta dal sindaco Giuseppe Carovani che ha deciso di non tenere come primo cittadino nessuna delega proprio perchè, dice “restano al sindaco alcuni compiti istituzionali fissati per legge cui deve adempiere”.

Questo segnale di Giunta coesa e collaborativa è anche la prima novità della sua “gestione amministrativa”.

Gli assessori provengono tutti dalle liste che lo hanno sostenuto: Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica. L’età varia dai 44 ai 62 anni, tre uomini e due donne.

Vicesindaco è stata nominata Martina Banchelli. Le deleghe assegnate sono: Ambiente e Sviluppo sostenibile, Transazione energetica, cutlura, turismo, agricoltura, innovazione tecnologica. Martina Banchelli, proviene dalla lista Calenzano Democratica, calenzanese, ha 44 anni due figlie ed è dottore di ricerca in scienze chimiche e ricercatrice Cnr al Polo scientifico di Sesto Fiorentino.

Simona Pieri ha le deleghe all’inclusione e alle pari opportunità, alle politiche sociali e alla casa, al Welfare e alla sanità, all’integrazione e all’accoglienza. Pieri è laureata in scienze biologiche e ha 54 anni, traduttrice per conto di un’azienda medicale americata vive a Calenzano dal 2008 e svolge attività di volontariato. Proviene dalla lista Sinistra per Calenzano.

A Marco Bonaiuti, ha 49 anni sono state assegnate le deleghe alle politiche educative e allo sport. Bonaiuti è stato il primo campione italiano di atletica nella storia dell’Atletica Calenzano, calenzanese di nascita, ha due figli, lavora come dipendente e si dedica al basket. Proviene dalla lista Sinistra per Calenzano.

Maurizio Sansone ha le deleghe ai lavori pubblici, alla mobilità sostenibile e ai trasporti, al Bilancio, ai Tributi, al Personale, alle Partecipate. Sansone ha 62 anni è padre di tre figli ed è pensionato. Dal 2009 al 2014 è stato consigliere comunale del Partito Democratico ed è volontario di diverse associazioni locali. Proviene dalla lista Per la mia Città.

Marco Venturini ha le deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia privata, alla Polizia municipale e alla Protezione civile, al lavoro, al commercio e alle attività produttive. Ha 47 anni ed è calenzanese, operaio metalmeccanico, è padre di due figli. Consigliere comunale uscente della lista Sinistra per Calenzano.

La giunta si riunirà la prossima settimana. “Tra le prime azioni – dice il sindaco Carovani – ci sarà quella annunciata, del reperimento fondi per la gratuità dei libri di testo eper le scuole primarie e la stesura di un atto di indirizzo a livello urbanistico per quanto riguarda le previsioni edificatorie, coerentemente con il nostro programma di mandato”.

Al posto dei consiglieri diventati assessori entreanno altri consiglieri: per Sinistra per Calenzano Laura Rossi ha rinunciato ed entrerà Anna Paola Nenciarini. Entreranno poi Renzo Torrini e Simone Giuntini.

Novità anche in Consiglio comunale, Le tre liste che hanno sostenuto il sindaco Carovani si riuniranno in una sorta di grande gruppo e avranno un unico capogruppo che sarà Francesco Piacente. La prima riunione si terrrà venerdì 5 luglio alle ore 21 nella sala consiliare del Palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto.