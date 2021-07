Il sindaco di Campi, Emiliano Fossi: “Vicenda Gkn: non hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, vergogna”

CAMPI BISENZIO – “Vergogna”. E’ un durissimo sfogo quello a cui si lascia andare su Facebook il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, a conclusione del tavolo odierno in Prefettura convocato per discutere di quanto successo nell’ultima settimana alla Gkn. “Fuori dalle finestre i tamburi e le urla degli operai. Dentro il rumore freddo dei microfoni dei Pc. Ecco la metafora della vicenda Gkn. Oggi abbiamo chiesto all’azienda di ritirare i licenziamenti. Ci hanno detto di no. Abbiamo offerto supporto per affrontare la ripresa e rilanciare la produzione. Un altro no. Collegati da remoto, hanno fatto parlare il loro legale senza neanche il coraggio di metterci la faccia, e hanno rigettato ogni proposta. Le questioni industriali sono evidentemente un pretesto. Con i licenziamenti le azioni Gkn hanno fatto +5% e tanto basta. Profitti nel breve termine, valore per gli azionisti, dividendi per i manager. A volte ho una sensazione di impotenza davanti a questa enorme ingiustizia. Ma so che lottare è la cosa giusta, e che insieme a voi, a tutte le istituzioni e agli operai andremo avanti. Ancora. Vi aspetto tutti in piazza lunedì”.