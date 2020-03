Il sindaco Emiliano Fossi: “Devo darvi notizia del primo decesso a Campi…”

CAMPI BISENZIO – Facebook sempre più come Ansa. Purtroppo per comunicare notizie non belle. Come ha fatto pochi minuti fa il sindaco di Campi, Emiliano Fossi: “È notizia di pochi istanti fa – anche in questo caso ci limitiamo a riportare esclusivamente il testo del messaggio – della prima morte per Covid-19 a Campi, una signora del 1938 che figurava tra i cinque casi positivi del nostro Comune e che ci ha lasciato; mi stringo e sono vicino alla famiglia, come lo è tutta la nostra comunità. Mi rendo conto bene in queste ore di quarantena quanto siano duri questi giorni, per tutti. Dipende però da noi la possibilità di uscire prima possibile da questo periodo. Noi sindaci facciamo la nostra parte, facciamo rispettare i decreti (anche oggi un gran lavoro della Polizia municipale e della Protezione civile per circoscrivere e inibire l’accesso a tutti i parchi), mettiamo in campo grandi sforzi per garantire i servizi, siamo vicini ai cittadini bisognosi. Ma tutti devono fare la loro parte, con la consapevolezza che non uscire di casa è faticoso, ma serve a ognuno di noi, specie ai più deboli. Vi ringrazio tutti, e mi raccomando, restiamo a casa”.