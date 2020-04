Il sindaco Falchi: “81 i sestesi positivi al Coronavirus”

SESTO FIORENTINO – Sono 81 i casi positivi al Coronavirus a Sesto: lo ha detto il sindaco Lorenzo Falchi nella consueta diretta Facebook di questo pomeriggio dedicata a rispondere alle domande dei cittadini. Proprio rispondendo ad una domanda, il sindaco, ha lanciato un appello. “Ci giungono – ha detto – molte segnalazioni di guanti e mascherine buttate per strada. Questo è inaccettabile. L’invito che rivolgo è di avere ancora più rispetto per l’ambiente, per noi stessi e per la città”. Il sindaco Falchi ha poi ricordato che dalla prossima settimana potranno ritornare i mercati alimentari nelle piazze cittadine: il martedì a Colonnata, il mercoledì in piazza IV Novembre e il sabato in piazza del Mercato. Tutti i mercati saranno aperti solo la mattina.