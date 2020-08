Il sindaco Falchi al Parco del Neto per incontrare gli anziani dei soggiorni diurni estivi

SESTO FIORENTINO – Soggiorni estivi in tempo di Covid al parco del Neto. Alcuni anziani partecipano anche quest’anno ai soggiorni diurni curati dall’associazione comunale anziani. Quest’anno, però, a causa dell’emergenza sanitaria che si è verificata nei primi sei mesi dell’anno e per il contenimento dal contagio di Covid, le modalità di svolgimento sono cambiate. La prima modifica è stato il luogo del soggiorno che in questo agosto si sta svolgendo al parco del Neto dove gli anziani vengono accompagnati dall’associazione per trascorrere alcune ore in tranquillità, al fresco e in compagnia. Oggi a far visita al gruppo di anziani che frequentano i soggiorni estivi, è arrivato il sindaco Lorenzo Falchi che ha incontrato anche il presidente dell’associazione comunale anziani Giacomo Svicher e ha trascorso un po’ di tempo con gli ospiti dei soggiorni estivi. La visita del sindaco era prevista ieri, 5 agosto, ma a causa del forte vento ieri il soggiorno è stato sospeso e quindi il primo cittadino ha incontrato oggi il gruppo di ospiti.