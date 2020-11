Il sindaco Falchi “Bene l’apertura arrivata dalle segreterie di PD, M5S e Insieme Cambiamo Sesto”

SESTO FIORENTINO – “Prendo atto con soddisfazione dell’apertura arrivata dalle segreterie di PD, M5S e Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune per un incontro collegiale di tutte le forze politiche progressiste e di sinistra delle nostra città”. Ad affermarlo è il sindaco Lorenzo Falchi che apre alla discussione con le forze di centrosinistra […]

“Questa intenzione – prosegue il primo cittadino – muove nella direzione che personalmente auspico e verso cui, con le forze politiche di maggioranza, stiamo lavorando da tempo. In queste settimane ho avuto modo di incontrare partiti e associazioni, alcuni dei quali hanno da subito manifestato il proprio sostegno alla nostra proposta di organizzare una serie di tavoli programmatici in vista del 2021. Tavoli che avrei preferito avviare da subito, coinvolgendo in un percorso partecipativo, oltre alle forze politiche, anche le associazioni e tutti i cittadini interessati. Ciononostante, da parte mia resta la massima disponibilità a programmarli anche in seguito con l’apporto di tutte le forze politiche interessate al percorso. Sono convinto che allargando il confronto, misurandoci sui temi e non sulle divisioni riusciremo a costruire un progetto importante per il futuro della nostra città”.