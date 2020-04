Il sindaco Falchi “condividiamo l’appello della Fiom per la costruzione di un tavolo per il lavoro”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo ricevuto e condividiamo l’appello lanciato da Fiom Firenze per la costituzione di un tavolo metropolitano in cui concertare le strategie e le misure necessarie per riprendere in piena sicurezza l’attività nella aziende non appena stabilito dal Governo sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Falchi commentando l’appello lanciato dalla Fiom Firenze.

“La piena tutela della salute è un elemento imprescindibile per la riapertura delle attività economiche – prosegue il sindaco – Ci attiveremo affinché, tutti insieme, a livello metropolitano si individui un percorso condiviso anche con le parti sociali verso la riapertura, ascoltando le opinioni e prescrizioni del mondo scientifico e individuando per ogni settore le modalità con cui ripartire”.