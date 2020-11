Il sindaco Falchi fa il punto sulla situazione sanitaria

SESTO FIORENTINO – Incontro virtuale questo pomeriggio con il sindaco Lorenzo Falchi che ha fatto il punto della situazione emergenza sanitaria e ha risposto alle domande che i cittadini hanno inviato sui social Instagram e Facebook. Nella diretta Facebook il sindaco Falchi ha ricordato che i sestesi positivi ad oggi sono 579, da marzo scorso, inizio della pandemia coloro che si sono ammalati sono stati 932.

“Questo fine settimana in cui siamo passati nella zona rossa – ha detto il sindaco – la maggioranza dei cittadini sono attenti alle regole, una parte fatica a seguire le norme. I controlli saranno intensificati da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine. Accanto ai controlli e alle sanzioni è fondamentale richiamare l’attenzione sul rispetto delle regole da parte di ognuno di noi per cercare di evitare che la situazione degeneri”.

Il sindaco ha poi ricordato che il mondo del commercio e dell’artigianato sono in difficoltà. “Sul sito internet – ha detto – stiamo promuovendo una lista di attività artigianali che stanno riorganizzando la propria attività in modo diverso”. E poi ha ricordato che in questo periodo, ancora di più, come dice Avis, è importante andare a donare il sangue.

Tra le molte domande, è stato chiesto se con il nuovo DPCM è possibile fare attività sportiva all’aperto. “Per l’attività motoria all’esterno – ha detto il sindaco – si può fare da soli nei pressi della propria abitazione, cerchiamo di usare il buonsenso anche se il DPCM non indica i metri esatti”. Altra domanda se si può andare ai giardini con i bambini. “ossono essere fatte anche con i minori purché i giardini siano nei pressi dell’abitazione, evitiamo di creare assembramenti, usiamo sempre la mascherina.

Il sindaco ha detto di aver ricevuto dalla Regione 190mila mascherine da distribuire, non ci sarà un sistema di consegna a domicilio e saranno distribuite tramite le scuole, altre mascherine saranno utilizzate per le associazioni e per persone in difficoltà economiche.

Molte le domande sul CAS nell’ex albergo Gerlino di via Mazzini. “Già da alcuni giorni è finito il periodo di isolamento per le persone presenti – ha detto il sindaco – Ci sono stati alcuni casi di positività tutti sintomatici ed erano stati posti in isolamento. La struttura è gestita da una cooperativa indicata dalla Prefettura che ha stabilito la sorveglianza 24 h su 24 durante tutto il periodo dell’obbligo isolamento fiduciario. Periodo ora trascorso e la Asl ha emesso un provvedimento di fine isolamento”.