Il sindaco Falchi “in cattedra” per parlare di Costituzione agli studenti

SESTO FIORENTINO – Sindaco “in cattedra” per spiegare la Costituzione agli studenti. Il sindaco Lorenzo Falchi ha tenuto una lezione a tre classi della scuola media Cavalcanti. Insieme ad una platea curiosa e attenta, il primo cittadino ha discusso dell’importanza della nostra Carta costituzionale, fondamento e garanzia della vita civile e democratica del nostro Paese.

“Ho accettato con grande entusiasmo l’invito delle insegnanti a provare a raccontare e condividere qualche riflessione sull’importanza della Costituzione – afferma il sindaco Falchi – Non è stata una lezione, ma una chiacchierata libera, una bella occasione di approfondimento con alcuni dei nostri più giovani concittadini che personalmente mi ha arricchito come cittadino e come amministratore. Ho avuto davanti ragazze e ragazzi attenti, arguti, schietti nell’esprimere le proprie opinioni, cittadini di domani sui quali la nostra comunità potrà contare per crescere e migliorarsi. Questo grazie anche agli insegnanti che fanno vivere la scuola e la rendono ogni giorno uno spazio di educazione alla cittadinanza, svolgendo un lavoro difficilissimo e fondamentale con passione, professionalità, impegno”.