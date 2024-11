Il sindaco Falchi in piazza con i lavoratori del settore moda

SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi, ha preso parte questa mattina alla manifestazione del settore della moda indetta a Firenze da Cgil, Cisl e Uil. Il primo cittadino ha sfilato con la fascia tricolore insieme alle lavoratrici e alle lavoratori, portando la solidarietà e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

“Il comparto della moda è uno dei più importanti del tessuto produttivo di Sesto Fiorentino e di tutta la Piana – spiega Falchi – Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i sindacati che hanno riportato dati estremamente preoccupanti e indicativi di una crisi profonda e trasversale rispetto ai singoli ambiti produttivi. Oggi per noi è doveroso essere qui, in piazza, con le lavoratrici e i lavoratori in sciopero per affermare in maniera chiara che non devono e non possono essere loro, ancora una volta, gli unici a pagare il prezzo. Chiediamo maggiore impegno al Governo a tutela dell’occupazione, con interventi finalmente incisivi nel contrasto dell’illegalità, nel tracciamento delle filiere, nel sostegno finanziario dei lavoratori in difficoltà. Tutta la nostra economia sta attraversando un momento di difficoltà e di trasformazione che devono essere governate e gestite tutelando il lavoro, le competenze, i territori”.