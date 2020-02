SESTO FIORENTINO – Il sindaco Lorenzo Falchi, ha incontrato nei giorni scorsi la nuova rappresentante per l’Italia del Fronte Polisario, Fatima Mahfud. Mahfud, che in precedenza ha rappresentato la RASD in Svizzera e presso la sede ONU di Ginevra, succede ad Omar Mih ed è la prima donna a ricoprire questo incarico in Italia; quella al sindaco Falchi è stata la sua prima visita ufficiale in assoluto nella nuova veste.