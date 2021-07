Il sindaco Falchi. “La campagna di vaccinazione a Sesto sta andando bene, ma dobbiamo convincere chi è scettico”

SESTO FIORENTINO – I dati delle vaccinazioni contro il Covid-19 a Sesto Fiorentino stanno andando bene, lo conferma in un post su Facebook il sindaco Lorenzo Falchi. “La campagna di vaccinazione sta procedendo. – scrive il sindaco – Sesto ha i migliori dati della provincia: 65% di cittadini con la 1a dose e 46% con la seconda (con una media della Asl Toscana Centro di 61,5% e 42,5%) e anche i numeri più alti per Under 30 e Under 18 vaccinati ma ancora non basta. Dobbiamo convincere chi è scettico, aiutare nella prenotazione chi può avere difficoltà e continuare a fare tutto quanto è possibile per scongiurare una risalita dei contagi e nei ricoverati. È importante farci trovare pronti prima della fine dell’estate”.