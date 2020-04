Il sindaco Falchi risponde alle domande dei cittadini. Casi positivi a Sesto 53

SESTO FIORENTINO – In totale fino all’8 aprile (i dati di ieri non sono stati forniti dalla Asl) i sestesi positivi al Coronavirus sono 53, 19 sono in quarantena e 93 gli isolamenti fiduciari. I dati li ha resi noti il sindaco Lorenzo Falchi nella videodiretta di oggi su Facebook. Il sindaco ha ricordato, sollecitato dalla domande dei cittadini attraverso il canale social, che l’obbligo di indossare la mascherina secondo la direttiva regionale parte da martedì prossimo 14 aprile. Ha poi risposto a chi chiedeva informazioni sui buoni spesa. “Sono stato fino ad oggi oltre 700 richieste – ha detto il sindaco Falchi – e oggi sono stati consegnai ti circa 200 buoni spesa. Consegna che completeremo la prossima settimana”.

Il sindaco ha poi ricordato che bisogna stare a casa, uscire solo se strettamente necessario e limitare alla zona attorno la propria abitazione ed evitare se possibile in questo periodo i traslochi. E.A.