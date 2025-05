Il sindaco Falchi risponde all’onorevole Donzelli

SESTO FIORENTINO – “Il problema della Fondazione Ginori è che è senza presidente da otto mesi, mentre i lavori di recupero che il Ministero dovrebbe portare avanti sono sostanzialmente fermi, nonostante le risorse stanziate già ai tempi di Franceschini. Non so davvero a quali risposte del Governo faccia riferimento l’onorevole Donzelli che, probabilmente, ha perso una buona occasione per evitare di parlare di una vicenda che non conosce”. Così il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi replica alle dichiarazioni del deputato Giovanni Donzelli in merito alla situazione di stallo in cui versa la Fondazione Ginori. “Sono passati otto mesi da quando il ministro Giuli ha indicato Montanari, salvo poi non emanare il decreto di nomina, e due mesi da quando il ministro Giuli ha indicato Corsini, salvo poi non emanare il decreto di nomina – aggiunge – Se l’idea è quella di affossare la Fondazione in nome di qualche teatrino, il Governo che Donzelli, parlamentare del territorio, rappresenta pienamente, se ne assuma la responsabilità davanti ai cittadini. Viene da chiedersi di quale idea di cultura e politiche culturali si apprestino a parlare questo pomeriggio”.