Il sindaco Falchi “so che un’altra settimana in zona rossa sarà dura, ma è indispensabile”

SESTO FIORENTINO – Sesto Fiorentino, come gli altri comuni della Piana, resteranno in zona rossa. Il sindaco Lorenzo Falchi lo annuncia sul social Facebook. “La nostra città, con tutta la provincia di Firenze e di Prato resterà in zona rossa anche per la prossima settimana. – dice il sindaco Falchi – I dati dei contagi continuano ad essere superiori ai limiti in entrambe le province ma soprattutto preoccupano gli ospedali in vera sofferenza, come rilevato anche dagli appelli di tanti operatori sanitari che chiedono massima collaborazione e decisione per cercare di diminuire la pressione sulle strutture. So bene che restare in zona rossa per un’altra settimana sarà dura, penso soprattutto a quelle attività economiche che non possono riaprire o devono proseguire con forti limitazioni e al mondo della scuola, in particolare per quelle classi che non potranno riprendere in presenza (2° e 3° medie e superiori). Anche per questo ho ribadito che, oltre a pretendere il rispetto delle regole da parte di tutti, è assolutamente indispensabile accelerare con la campagna vaccinale, unica vera soluzione alla situazione difficilissima che stiamo vivendo”.