Il sindaco Falchi “Stasera il primo Giovedì sotto le stelle e presto il programma di Sesto d’Estate”

SESTO FIORENTINO – “Anche se la situazione sanitaria è migliorata non bisogna abbassare la guardia” lo ha detto il sindaco Lorenzo Falchi nella diretta Facebook del giovedì. “Ieri è stato il primo giorno in Toscana con zero contagi – ha detto il sindaco – giornata importante che ci hanno dato effetto le misure sottoposto. Ad oggi sono 9 i sestesi positivi al Coronavirus speriamo possano guarire. E’ salito a 118 il numero dei sestesi negativizzati: sono numeri incoraggianti che ci devono spingere a non abbassare la soglia di attenzione”.

Il sindaco ha ricordato che stasera, giovedì 18 giugno, ci sarà il primo “Giovedì sotto le stelle” per far rivivere la città con una consuetudine. “Quest’anno – ha detto Falchi – abbiamo anticipato le serate che di solito sono a luglio, perchè la voglia di ripartire è molta. A breve uscirà anche il programma di Sesto d’Estate rimodulato per le restrizioni previste per gli eventi pubblici. Tanti luoghi saranno animati nei mesi estivi”.