Il sindaco Falchi su Facebook “Mi ha telefonato il ministro Franceschini: ha firmato le nomine per la Fondazione del Museo”

SESTO FIORENTINO – “Ho appena ricevuto una telefonata per me molto importante. Era il ministro Franceschini che mi ha anticipato la bellissima notizia di avere firmato le nomine per la Fondazione Museo Richard Ginori”. Lo ha annunciato ieri 20 ottobre, sulla sua pagina Facebook il sindaco Lorenzo Falchi dopo le richieste avanzate da alcuni gruppi politici per conoscere lo stato delle cose al Museo delle porcellane, mentre preferisce non annunciare il nome del presidente. “Lo voglio ringraziare pubblicamente – scrive sul social il sindaco – per il gesto ma soprattutto per il sostegno ad un progetto culturale molto atteso dalla nostra città. Da domani (oggi, ndr) può iniziare finalmente il cammino della nostra Fondazione, che affonda le sue radici nella storia di Sesto e che sarà una parte importante del futuro culturale della nostra comunità. (Non svelo il nome del Presidente perché non ritengo giusto farlo io ma sono molto soddisfatto della scelta fatta dal Ministro)”.