Il sindaco Falchi “Un’azienda ci ha donato 3mila mascherine, le abbiamo distribuite sui luoghi di lavoro”

SESTO FIORENTINO – “Ieri abbiamo ricevuto 3.000 mascherine con una donazione dell’azienda Loris of Florence, che ringraziamo a nome di tutta la nostra comunità”. E’ il commento che lascia il sindaco Lorenzo Falchi sul social Facebook. “Abbiamo deciso di distribuirle sui luoghi di lavoro tramite i sindacati e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato – prosegue il post del primo cittadino – Sicuramente non basteranno per colmare tutte le necessità, ma proviamo a dare un aiuto concreto e anche un messaggio di vicinanza ai tanti che ancora sono al lavoro, a quelli che garantiscono il funzionamento delle filiere e dei servizi ancora attivi e aperti al pubblico, sempre in prima linea e non sempre purtroppo con la disponibilità dei dispositivi di sicurezza. Un grazie a Cgil e Confesercenti che coordineranno la distribuzione con gli altri sindacati e associazioni e a tutti quelli che, a diverso livello, si danno da fare ogni giorno in tempi non semplici come quelli che stiamo vivendo”.