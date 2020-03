Il sindaco Fossi: “A Signa ancora due casi. Per qualsiasi domanda contattate il Centro operativo comunale”

SIGNA – Come ormai avviene tutte le sere, il sindaco di Signa Giampiero Fossi fa una serie di comunicazioni in materia di Covid-19 sulla propria bacheca Facebook: “Anche oggi 2 casi positivi a Signa. A livello fiorentino i positivi sono scesi da 71 a 61 mentre come Toscana abbiamo un consistente aumento dai 238 di ieri ai 273 di oggi. Comunque a livello nazionale viene segnalato un calo per il quarto giorno consecutivo. La situazione è sempre molto difficile. Mi raccomando stiamo in casa ed evitiamo il più possibile contatti. Il virus può nascondersi ovunque e in chiunque. Per ogni domanda contattate il Centro operativo comunale, per ogni problema sanitario cercate i vostri medici di famiglia. Un grazie al nostro volontariato, al personale sanitario e ai nostri medici. Un abbraccio a tutti i malati e alle loro famiglie”.