Il sindaco Fossi: “Alcuni piccoli interventi nei cimiteri di Signa”

SIGNA – Ha usato Facebook, il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, per illustrare “una serie di piccoli interventi”, così come li ha definiti, relativi ai cimiteri del Comune di Signa anche in previsione, probabilmente, della festa di Ognissanti. “Come anticipato nelle scorse settimane, – ha scritto – stiamo lavorando sui nostri cimiteri con una serie […]

SIGNA – Ha usato Facebook, il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, per illustrare “una serie di piccoli interventi”, così come li ha definiti, relativi ai cimiteri del Comune di Signa anche in previsione, probabilmente, della festa di Ognissanti. “Come anticipato nelle scorse settimane, – ha scritto – stiamo lavorando sui nostri cimiteri con una serie di piccoli interventi, sia a San Miniato che a San Mauro. In entrambe le strutture abbiamo messo delle rastrelliere nuove per la pulizia delle cappelle e la cura dei loculi, a San Miniato son stati installati allacciamenti provvisori per la fornitura dell’acqua su entrambi i piani. In più, è in corso l’abbattimento del cipresso al piano inferiore che nelle scorse settimane è rimasto coinvolto dall’incendio divampato all’esterno del cimitero. L’albero impediva infatti l’apertura del cancello sul retro che da domani sarà ripristinata. “Rullata” anche la strada esterna al cimitero per una sua migliore percorribilità”.