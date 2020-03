Il sindaco Fossi dispone la sospensione di tutti i mercati settimanali nel Comune di Signa

SIGNA – Sospesi tutti i mercati settimanali sul territorio di Signa. Lo ha disposto, con un’ordinanza, il sindaco Giampiero Fossi. Con decorrenza da domani, giovedì 12 marzo, al prossimo 3 aprile compreso. La decisione riguarda quindi i mercati di Sant’Angelo a Lecore, della Costa, San Piero a Ponti, San Mauro a Signa e Signa, “ad eccezione . si legge in una nota – dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari con una collocazione predisposta in accordo con il Suap e la Polizia Municipale”. Tutto questo, come si legge nell’ordinanza, “al fine di prevenire il rischio di diffusione del Coronavirus nell’ambito del territorio comunale; per le loro caratteristiche di ubicazione e intensa frequentazione che non consentono di garantire l’osservanza delle misure di precauzione stabilite dalle disposizioni e, in particolare, un accesso con modalità contingentato o misure idonee a evitare assembramenti e la possibilità di rispettare le distanze raccomandate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica dal Covid-19”.