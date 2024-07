Il sindaco Fossi e l’assessore Di Natale: “Dodici progetti per cambiare il volto a Signa”

SIGNA – Il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale, l’hanno definita “ripartenza nella continuità”. Insieme, infatti, hanno voluto fare il punto della situazione su quelle che sono “le grandi opere” del nostro Comune, quelle già in divenire, ma anche quelle che “sono destinate – hanno detto – a dare un volto tutto nuovo a Signa”. “Tanti i fronti aperti, dodici in tutto, – hanno aggiunto – sogni che diventano progetti e progetti che iniziano a “camminare con le loro gambe grazie anche a diversi, importanti finanziamenti”. “Su un aspetto in modo particolare – ha affermato il sindaco Fossi – ovvero che questa amministrazione è in grado di utilizzarli appieno e rispettando tutte le scadenze. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che abbiamo una visione chiara del territorio come dimostreremo da qui alla primavera dell’anno prossimo”. A cominciare da via Roma, che vedrà “prima di metà agosto l’asfaltatura di marciapiedi e pista ciclabile”. Lunedì 22 luglio, invece, prenderà il via la sostituzione del manto stradale sulla via Pistoiese nel tratto che va dall’Indicatore a via Oriana Fallaci (i lavori saranno suddivisi in quattro fasi).

Cassa di espansione dei Renai – Nuovo ponte sul Bisenzio

Attualmente stanno lavorando sui movimenti di terra (lavorazioni particolarmente adatte nel periodo estivo) zona Viaccia, la chiusura del cosiddetto “anello arginale” è prevista entro il mese di settembre. “Le rampe del ponte lato parco sono già realizzate, così come la casa di guardia, mentre a settembre sarà effettuato il collaudo delle parti elettromeccaniche dell’opera di scarico. I lavori al ponte e l’innalzamento di via Arte della Paglia ripartiranno da metà settembre: si è scelto di non farli adesso per non arrecare disagi alle attività e all’accessibilità del Parco, e anche per evitare rischi di interruzione delle forniture legati ai sottoservizi lato Parco. L’apertura di strada e ponte è prevista entro il 2024, fra ottobre e novembre la conclusione dei lavori della Cassa di espansione”.

Riqualificazione ex Gimasa

Innanzitutto il finanziamento, un milione di euro, derivante da Pnrr: la conclusione prevista per metà settembre, a seguito di nuova variante, è slittata a fine ottobre. I lavori previsti comporteranno la chiusura della biblioteca nei mesi di luglio e a agosto con lo spostamento di alcuni servizi presso l’ex cinema Odeon.

Nuovo Comando Polizia municipale

Entro il prossimo autunno è previsto lo spostamento in via Santelli “in quello – hanno detto sindaco e assessore – che sarà uno dei più grandi Comandi di Polizia municipale di tutta la Città metropolitana di Firenze”.

Circonvallazione del capoluogo – Terzo lotto

Il secondo stralcio è quello che va da via del Metolo a via delle Bertesche, per un importo (modificato a seguito dell’aumento dei prezzi) di 694.864,49 euro (555.891,59 euro di fondi regionali FSC, 138.972,90 euro di risorse comunali). I lavori dovrebbero iniziare a settembre. Il terzo stralcio, da via delle Bertesche all’Indicatore ha un importo di 1,696.318,73 euro (1.261387,71 euro di fondi regionali FSC, 434.931,02 euro di risorse comunali). Anche in questo caso i lavori dovrebbero iniziare a settembre.

Scuola elementare Alimondo Ciampi San Mauro

Fondi di finanziamento Pnrr – piccole opere 946.000 euro e fondi Regione Toscana 555.500 euro. La fine dei lavori è prevista per metà dicembre. “Il DL ha chiesto alla ditta un aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori per valutare il ritardo che sembrano aver i lavori rispetto al cronoprogramma. Al fine di sanzionare il ritardo accumulato dall’impresa, l’amministrazione ha sospeso alla ditta la richiesta dell’anticipo contrattuale del 20%, fino alla nuova rimodulazione e trasmissione del programma suddetto. A breve dovremo procedere all’affidamento di un incarico per la potatura degli alberi posti sul piazzale prospiciente la strada, in modo da permettere il posizionamento della gru per la prosecuzione dei lavori”.

Lavori di prossima partenza

Ospedale di comunità Palazzo di via Ferroni

Consegna dei lavori fine luglio, durata prevista 586 giorni (che potrebbero parzialmente ridursi), conclusione prevista dei lavori febbraio 2026.

Centro di Signa

Importo dell’intervento 2.031.745 euro, fonti di di finanziamento non più nel Pnrr ma con nuovi fondi del Ministero, come da Decreto del Ministero dell’interno del 12 giugno scorso: “Si dovranno mantenere tutti i target previsti dal Pnrr ma è stata modificata la data di conclusione dell’intervento con collaudo dell’opera il 30 giugno 2027”.

Ciclovia dell’Arno da Camaioni a Signa

Inizierà a breve la bonifica degli ordigni bellici a seguito di autorizzazione da parte di Rfi rilasciata in questi giorni. Entro il prossimo autunno sarà espletata la gara di affidamento dei lavori che inizieranno nel 2025 con una durata prevista di otto mesi.

Ampliamento del cimitero di San Mauro

E’ stata avviata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica interna all’ufficio progettazione relativamente alla parte architettonica per la realizzazione di oculi e ossari. “Entro settembre è previsto il conferimento incarichi di CSP, CSE, progettazione strutturale e direttore operativo per le strutture. Indizione CDS con Sovrintendenza, Asl, Commissione edilizia e Commissione del paesaggio. Quindi bisognerà attendere verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per proseguire con approvazione con delibera del progetto di fattibilità tecnica ed economica, tenuto conto dei pareri della CDS. Le fasi successive saranno l’esecuzione della progettazione esecutiva (strutturale e architettonica), la verifica e validazione del progetto esecutivo con conseguente approvazione con delibera del progetto esecutivo, gara e affidamento dei lavori previsti entro la fine del 2024”.

Spogliatoi Puskas

Entro settembre è previsto l’affidamento degli incarichi per la progettazione strutturale, impiantistica, CSP e CSE e per le indagini geologiche. L’inizio dei lavori entro il 30 giugno 2025 quando ci sarà la scadenza dell’erogazione del mutuo”.