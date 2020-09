Il sindaco Fossi: “La Lega guardi anche in casa sua e a quello che scrivono i suoi militanti”

SIGNA – In attesa di conoscere la posizione della Pro loco, sulla questione sollevata da Vincenzo De Franco e le polemiche scaturite da quanto scritto sui social dalla vice-presidente della Pro loco Lia Montagni, abbiamo sentito il sindaco di Signa, Giampiero Fossi: “Ogni cittadino è libero di muoversi e di esprimersi come meglio crede, sempre nel rispetto della legge naturalmente. La Pro loco è una libera associazione e con il Comune non c’entra niente. Per quanto mi riguarda, ieri sera non ero a Signa e quando sono rientrato, Matteo Salvini era già andato via ma, visto che il segretario della Piana della Lega, Filippo La Grassa, mi aveva invitato, sarei andato senza problemi a salutarlo. Voglio però fare anche una considerazione politica, ovvero che mi sembra si vada alla ricerca di casi senza senso mentre invece si dovrebbe contribuire a svelenire il clima. Così come mi piacerebbe anche che la Lega, visto che si parla di qualcosa emerso sui social, andasse a leggere ciò che scrivono i suoi militanti, perché i leoni da tastiera non sono a senso unico…”.