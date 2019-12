Il sindaco Fossi: “Non commento la perizia sulla Mercafir. Lo stadio a Campi? Noi ci siamo”

CAMPI BISENZIO – Ieri pomeriggio l’esito sulla perizia che dà una valutazione economica all’area Mercafir per un’eventuale realizzazione qui del nuovo stadio della Fiorentina. In serata, interpellato da Piananotizie, le parole del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. Poche parole ma che comunque ribadiscono alcuni concetti di fondo. “Non commento la perizia, – ha detto il sindaco – è il primo passaggio di un percorso avviato dalla Fiorentina con il Comune di Firenze e da parte mia c’è il rispetto istituzionale più assoluto. In caso contrario, ovvero che l’ipotesi Mercafir non dovesse concretizzarsi, Campi è pronta, è sempre stata in gioco. So che ci sono stati degli incontri fra le parti ma si tratta di una trattativa fra privati e non entro nel merito nella questione. Quello che può fare il Comune è individuare l’iter urbanistico, noi lo abbiamo fatto e in meno di un anno dall’eventuale accordo si potrebbe iniziare a costruire”.

P.F.N.