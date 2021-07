Il sindaco Fossi: “Rispetto per la Gkn, serve che il Governo si esponga ai massimi livelli sulla vertenza”

CAMPI BISENZIO – “Rispetto per la Gkn”: a chiederlo, senza troppi giri di parole, è il sindaco di Campi, Emiliano Fossi con un post su Facebook. “Ieri – scrive il sindaco – il ministro Giorgetti non si è presentato in Parlamento per parlare della Gkn. Un atteggiamento che non mi è piaciuto, come le parole […]

CAMPI BISENZIO – “Rispetto per la Gkn”: a chiederlo, senza troppi giri di parole, è il sindaco di Campi, Emiliano Fossi con un post su Facebook. “Ieri – scrive il sindaco – il ministro Giorgetti non si è presentato in Parlamento per parlare della Gkn. Un atteggiamento che non mi è piaciuto, come le parole del ministro qualche giorno fa. Ieri sera, insieme a Simona Bonafè, ho incontrato Enrico Letta e gli ho chiesto un impegno forte del Pd. Far esporre il Governo ai massimi livelli sulla vertenza; un pacchetto di proposte contro la delocalizzazione e gli atteggiamenti predatori di fondi e multinazionali, un piano per accompagnare la transizione energetica. La piazza di lunedì ha bisogno di risposte. Non possiamo accettare quello che sta accadendo. Non possiamo tollerare chi mette il lavoro contro l’ambiente, chi preferisce la speculazione al lavoro. Il mio partito sarà in prima linea su questa battaglia: è l’impegno che hanno preso con noi sia Enrico Letta che Peppe Provenzano. Io ne sono orgoglioso”.