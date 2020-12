Il sindaco Fossi: “Sostegno alimentare, 296.000 euro per le famiglie di Campi in difficoltà”

CAMPI BISENZIO – “Sostegno alimentare, si parte”: il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, ha lanciato così, con un post su Facebook, l’ultima iniziativa del Comune di Campi. Si tratta, ha scritto Fossi, di 296.000 euro per le famiglie di Campi in difficoltà. Ieri abbiamo approvato la delibera: riceveranno pacchi alimentari attraverso la Caritas e buoni spesa. I primi a riceverli saranno le famiglie seguite dai servizi sociali, cui siamo sempre stati vicini in questi mesi, poi si aggiungeranno tutti coloro che sono in condizioni di necessità causa Covid. Nei prossimi giorni sul sito del Comune verranno pubblicati i criteri e le modalità per la richiesta oltre al form per fare domanda. L’ho già detto e sono orgoglioso di ripeterlo: a Campi Bisenzio non lasciamo indietro nessuno”.