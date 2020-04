Il sindaco Fossi: “Uno dei primi cittadini contagiati ha vinto la battaglia contro il Covid”

CAMPI BISENZIO – Una bella notizia quella che arriva oggi tramite Facebook. A darla il sindaco di Campi, Emiliano Fossi: “F. è tornato a casa: ha vinto contro il Covid. È stato uno dei primi campigiani contagiati, ha passato quasi un mese in ospedale e molti giorni in terapia intensiva.BHo voluto cercarlo per dargli il bentornato e chiedergli come stava. Un’esperienza terribile mi ha detto. L’ho sentito però felice e pieno di amore per la vita e per la sua famiglia, con una gran voglia di godersi ogni momento. É un monito per tutti, perché finito tutto questo dovremo saper vedere meglio le cose belle intorno a noi, lo stare con gli altri, il condividere. Bentornato a lui e a tutti noi l’augurio di riuscire a farlo”.