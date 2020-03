Il sindaco Giampiero Fossi: “Due nuovi casi a Signa”

SIGNA – È Facebook a veicolare sempre di più notizie e comunicazioni dai vari territori. Come dimostra anche l’ultimo post del sindaco di Signa, Giampiero Fossi : “Anche oggi abbiamo dovuto registrare 2 nuovi casi nel territorio signese (7 in tutto). In Toscana i nuovi casi sono 265 (in flessione rispetto ai 311 di ieri). Nell’area fiorentina i contagi sono stati 32 (ieri erano stati 66). Siamo di fronte a una flessione generale che non deve illuderci. Non dobbiamo abbassare la guardia. La speranza è che le misure eccezionali del 9 marzo scorso abbiano iniziato a fare il loro effetto ma non illudiamoci: la partita è lunga e difficile e solo con la nostra resistenza potremo sconfiggere questa epidemia”.