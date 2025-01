Il sindaco Prestanti: “Nessun allarme sicurezza, i numeri delle forze dell’ordine ci danno ragione”

CARMIGNANO – “Altro che allarme sicurezza. Bisogna stare molto attenti a lanciare simili messaggi, che poi non trovano riscontro”. E’ il sindaco Edoardo Prestanti, reduce appena ieri da un vertice in Prefettura, da lui espressamente richiesto, con prefetto e forze dell’ordine per “avere un quadro della situazione nel nostro territorio”, a replicare agli esponenti dell’opposizione […]

CARMIGNANO – “Altro che allarme sicurezza. Bisogna stare molto attenti a lanciare simili messaggi, che poi non trovano riscontro”. E’ il sindaco Edoardo Prestanti, reduce appena ieri da un vertice in Prefettura, da lui espressamente richiesto, con prefetto e forze dell’ordine per “avere un quadro della situazione nel nostro territorio”, a replicare agli esponenti dell’opposizione che hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. “Non ci sottrarremo a nessun confronto, – aggiunge il sindaco – convocheremo il consiglio comunale e lì si vedrà chiaramente, quando renderemo pubblici i dati che ci sono stati forniti, che non c’è alcun motivo per gridare ad uno stato delle cose che va peggiorando. Non si può trarre da spiacevoli e disdicevoli fatti di cronaca, dalla giusta preoccupazione e timore delle vittime, a cui va la solidarietà mia e dell’amministrazione, dall’altrettanto giustificata richiesta d’attenzione di chi li ha subiti e dei cittadini, considerazioni non suffragate da elementi di conoscenza. Si devono supportare con dati le proprie posizioni”.

Meno furti nelle abitazioni e di auto, meno rapine in casa o per strada, “e non di poco, – commenta Prestanti – percentuali in picchiata, numeri che nell’ultimo anno sono nettamente calati. Le cifre forniteci dalle forze dell’ordine concernono l’intera area medicea: Poggio a Caiano e Carmignano. Se ci si riferisce esclusivamente al nostro Comune, la situazione è ancora migliore, i reati compiuti sono fortunatamente molto scesi. C’è una forte collaborazione tra polizia municipale, questura e carabinieri. E a Seano e Carmignano sono ripresi nell’ultimo anno i controlli da parte della polizia, I risultati si sono visti: eravamo bersagliati da furti in tutta Carmignano, ora sensibilmente diminuiti”. Prestanti rileva fra l’altro che “non si può imputare al Comune una mancata attenzione alla questione sicurezza: in tutto il territorio sono state installate, per accrescere la capacità di deterrenza, 37 postazioni di videosorveglianza, per 51 “occhi digitali”. Stando ai numeri che ci sono stati illustrati in prefettura, sembra che anche questa azione qualche effetto l’abbia avuto. I dati smentiscono l’allarmismo che le opposizioni tendono a creare”.