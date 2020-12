Il sindaco Prestini fa una donazione a “Sosteniamo la ricerca”

CALENZANO – Il sindaco Riccardo Prestini questa mattina ha sottoscritto una donazione per la campagna “Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani” e lo ha fatto recandosi nel supermercato Coop.Fi di via Giusti. La raccolta fondi per la ricerca scientifica, infatti, è promossa da Unicoop Firenze, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro […]

CALENZANO – Il sindaco Riccardo Prestini questa mattina ha sottoscritto una donazione per la campagna “Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani” e lo ha fatto recandosi nel supermercato Coop.Fi di via Giusti. La raccolta fondi per la ricerca scientifica, infatti, è promossa da Unicoop Firenze, Coop Alleanza 3.0, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina e Coop Reno. Per ogni donazione effettuato gli organizzatori raddoppiano la cifra. La campagna è iniziata il 1 dicembre scorso e proseguirà fino al 6 gennaio. Per ogni donazione effettuato gli organizzatori raddoppiano la cifra. “Attualmente – fanno sapere gli organizzatori – sono stati raccolti 137mila euro, ma contiamo di arrivare a 750mila e quindi raddoppiando raggiungere l’obiettivo di un milione e 500mila euro”

Grazie a questa campagna di raccolta fondi popolare si potranno sostenere i ricercatori del MAD Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale. Nato nel 2018 per studiare possibili soluzioni al fenomeno dell’antibiotico resistenza (identificata dalla comunità scientifica internazionale come prima causa di mortalità a livello mondiale nei prossimi decenni), il MAD Lab da marzo scorso ha prontamente indirizzato le proprie competenze nell’individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Ad oggi, la previsione è di poter contare su una terapia specifica entro la primavera 2021. Ma la ricerca non si può fermare, perché la comunità scientifica ha già identificato diverse mutazioni del virus ed è dunque importante approfondirne la conoscenza per poter rispondere tempestivamente ad altre eventuali emergenze sanitarie.

“Promuovere la ricerca in ambito sanitario, in un momento contraddistinto dagli effetti dirompenti della pandemia, è un segnale forte e di grande interesse sociale per tutta la nostra comunità. – dice il sindaco Riccardo Prestini – Se poi a questo si aggiunge anche il sostegno ai giovani ricercatori, emerge un’iniziativa particolarmente lodevole, per la quale ringrazio Unicoop Firenze e le altre strutture cooperative coinvolte. Ricerca scientifica e investimento sul capitale umano del Paese è la chiave giusta per uscire dall’emergenza e rilanciare lo sviluppo e la rinascita del nostro Paese. Anche per questo ho accolto favorevolmente l’invito di Unicoop, sostenendo personalmente questa donazione e invito tutti i cittadini a fare altrettanto, ognuno in base alle proprie possibilità”.

Il contributo raccolto sarà dedicato a ampliare le ricerche che finora hanno portato all’individuazione della cura basata sugli anticorpi monoclonali. Più facili da riprodurre a livello industriale rispetto ai vaccini, questi anticorpi rappresentano già una risorsa di avanguardia per la cura di molte malattie come i tumori ed a partire da marzo 2021 il loro utilizzo come cura del Covid 19 potrebbe entrare a regime.

Si può partecipare alla raccolta fondi donando punti della Carta socio o denaro alle casse, sulla piattaforma on line di Eppela (www.eppela.com/curiamolaricercainsiemeacoop) e con bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT57I0306909606100000175655.