Il sindaco Prestini “tanti interventi nella frazione di Carraia”

CALENZANO – “Il Bilancio 2021 sarà più difficile e complesso, ma auspichiamo possa dare un apporto importante al territorio nello sforzo di rinascita delle attività”. Così il sindaco Riccardo Prestini ha introdotto il tema del bilancio comunale ieri in occasione dell’incontro online di Piazze Reali.

“Attraverso questo bilancio – ha proseguito il sindaco – vorremmo portare avanti altri interventi per migliorare la qualità dei nostri servizi, ma anche vorremmo dare attenzione alle categorie più deboli (scuola, famiglie, persone fragili) per ridare un minimo di fiducia a chi in questi mesi ha visto gran parte delle proprie opportunità svanire a causa della pandemia”.

Tema dell’incontro online la frazione di Carraia e gli interventi previsti in questa zona da parte dell’amministrazione comunale.

“Il nuovo piano operativo – ha detto il sindaco Prestini – prevederà interventi di riqualificazione della frazione come la ristrutturazione dell’area dove insiste la casa di Giottino nei pressi della scuola materna ed elementare di Carraia. Qui sarà risistemata tutta l’area per riportare ad una situazione di adeguato decoro. Un altro intervento riguarda la ridefinizione dell’accesso alla scuola materna ora all’interno di un parcheggio, ma che prevederà l’organizzazione di un nuovo passaggio pedonale più funzionale”.Altri interventi riguarderanno l’area di fronte campo sportivo con la costruzione di abitazioni e la progettazione pista ciclabile. “Per la progettazione della pista ciclabile – ha detto il sindaco – siamo nella parte terminale della conferenza dei servizi e prevediamo di chiudere a gennaio e poi ci sarà la progettazione esecutiva. Entro prossimo anno è previsto l’inizio della gara e dei lavori della pista ciclabile che da Carraia porterà al capoluogo e alla stazione. Sono previsti anche interventi di minore dimensione: uffici lavorano per il rifacimento della pavimentazione della piazza, per la sistemazione del verde lungo la Marina, e andranno avanti i lavori di completamento connessi con il rifacimento di via Bellini, lavori saranno oggetto di un ulteriore appalto con la sistemazione di marciapiedi in via Toscanani e parte di strada. In corso ci sono i lavori alla palestra della scuola di Carraia per un importo di 900mila euro con l’obiettivo dell’efficientamento energetico in modo da rendere la scuola più funzionale. Altri lavori che riguardano la frazione hanno ancora aspetti da definire come il ponte di Carraia. Questo è un intervento rimasto indietro a livello di progettazione, i ritardi sono dovuti all’incertezza che ha interessato Autostrade dopo il Ponte di Genova. Pensiamo che il 2021 dovrebbe essere un anno di svolta per recuperare parte del tempo intercorso e definire la progettazione del nuovo ponte e poi andare all’appalto e alla realizzazione”.