Il sindaco Tagliaferri eletto consigliere metropolitano. “Le istanze dei cittadini saranno al centro delle politiche locali”

CAMPI BISENZIO – Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, eletto nel Consiglio metropolitano fiorentino. “Essere parte del Consiglio metropolitano – dice Tagliaferri – è un onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo. Questa nuova carica rappresenta un’importante opportunità che mi permette di portare le istanze del territorio in un contesto più ampio, garantendo che le esigenze dei nostri cittadini siano sempre al centro delle politiche locali”. In particolare, il sindaco ha sottolineato l’importanza di proseguire “la battaglia per il rimborso agli studenti per il Trasporto pubblico locale. E’ una questione cruciale per le famiglie e per il futuro dei nostri giovani, per cui abbiamo fatto passi avanti significativi, ma c’è ancora molto da fare per rendere queste misure stabili nel tempo”.

Il sindaco, inoltre, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo obiettivo, a partire dall’appoggio di Firenze Democratica di Cecilia Del Re, e a tutte le altre forze politiche e civiche che, dal Mugello all’Empolese, hanno contribuito al risultato della lista Territori Beni Comuni, “di cui mi impegno a rappresentare con determinazione le idee e il programma, – conclude Tagliaferri – mirando a promuovere politiche utili e concrete, e concentrandosi, tra le altre cose, sulla tutela dell’ambiente e sull’importanza del settore pubblico nei servizi essenziali”.