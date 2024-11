Il sindaco Tagliaferri: “Mai spazio a chi calpesta i principi fondamentali della democrazia e della convivenza civile”

CAMPI BISENZIO – In merito alla richiesta di concessione della sala consiliare per la presentazione del libro di Francesca Totolo, esponente di CasaPound, l’amministrazione comunale “esprime profonda indignazione”. Lo fa per voce del sindaco Andrea Tagliaferri, che spiega: “Questa mattina mi sono immediatamente confrontato con il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, che ha convocato […]

CAMPI BISENZIO – In merito alla richiesta di concessione della sala consiliare per la presentazione del libro di Francesca Totolo, esponente di CasaPound, l’amministrazione comunale “esprime profonda indignazione”. Lo fa per voce del sindaco Andrea Tagliaferri, che spiega: “Questa mattina mi sono immediatamente confrontato con il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, che ha convocato per oggi pomeriggio la conferenza dei capi gruppo, l’unico organo competente a decidere in merito. Sono certo che Montelatici, da sempre rispettoso dei valori antifascisti, comprenderà l’importanza di questa scelta. È necessario ribadire con forza che la nostra comunità non concederà mai spazio a chi calpesta i principi fondamentali della democrazia e della convivenza civile”.

Il sindaco ha inoltre ricordato il suo impegno passato: “Nel 2017, quando ricoprivo il ruolo di consigliere comunale di opposizione, mi sono battuto per inserire nel Regolamento per la concessione degli spazi pubblici un principio fondamentale. Questo principio vieta la concessione di suolo pubblico e spazi pubblici ad associazioni e/o partiti politici per manifestazioni e iniziative che risultino in violazione delle leggi nazionali in vigore, che proibiscono sia la ricostruzione del Partito Fascista sia la propaganda di istigazione all’odio razziale. Questo principio ha sempre guidato il mio operato. Uno dei primi atti che ho fortemente voluto è stata la firma del Patto antifascista, con cui ho riaffermato con determinazione l’impegno della nostra amministrazione a difendere i valori della Resistenza e a contrastare con fermezza ogni forma di fascismo”.