“Il Sole 24 Ore”: Publiacqua fra le 200 aziende leader della sostenibilità in tutta Italia

FIRENZE – Publiacqua è tra le 200 aziende leader della sostenibilità a livello nazionale. A dirlo è “Il Sole 24 Ore” che, insieme alla società tedesca specializzata nella raccolta dati “Statista”, ha redatto la lista delle 200 aziende selezionate in base alle loro performance sul fronte sostenibilità. Oltre 22.000 i dati analizzati da “Statista” e relativi a 1.500 imprese (di cui il 65,5% grandi aziende, 26% medie, 6% piccole e 2,5% microimprese). Questi i macro-numeri di una ricerca che a livello generale ha fatto registrare performance in miglioramento rispetto al 2021 (primo anno della rilevazione) e che, appunto, vede Publiacqua entrare nel ristretto novero delle 200 aziende che, non solo hanno rendicontato nel modo più efficace, trasparente e completo i progressi fatti su una quarantina di parametri che descrivono le tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), ma che hanno anche saputo orientare la loro strategia ai criteri Esg (Environmental, social, governance) monitorati dagli stakeholder di riferimento e, come nel caso di Publiacqua, dagli organi di controllo dei settori regolamentati.

“Tutte le Leader, grandi e piccole, hanno in comune un forte impegno verso la sostenibilità, in particolare verso l’ambiente e i consumatori, – dice Marco Paciocco, coordinatore del team di ricerca in Germania intervistato dal Sole 24 Ore – il team ha analizzato oltre mille tra bilanci di sostenibilità, report integrati e relazioni finanziarie, raccogliendo circa 22mila dati pubblici su una quarantina di indicatori. Il punteggio finale è la somma degli score nelle tre aree della sostenibilità”.

Per Publiacqua il bilancio di sostenibilità, che l’azienda redige dal 2017, rappresenta uno strumento efficace attraverso cui, un’azienda che fornisce uno strategico servizio di pubblica utilità, risponde alla domanda di trasparenza e comunicazione da parte del territorio e degli stakeholder; un’occasione per illustrare obiettivi, azioni e risultati offrendo parametri certi su cui verificare l’evoluzione della sua azione di public utility nelle tre dimensioni: ambientale, economica e sociale. Publiacqua considera la responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsibility o CSR) una dimensione fondamentale per la definizione dei processi strategici aziendali.

La citazione tra le azienda Leader della sostenibilità conferma la bontà del percorso intrapreso e che, tra l’altro, vede l’azienda impegnata nella misurazione della propria Carbon Foot Print, l’ha vista sottoscrivere un “finanziamento verde” (Sustainability linked loan) di 180 milioni di euro che prevede la riduzione degli interessi sul debito al raggiungimento di due obiettivi ambientali (riduzione delle perdite d’acqua lineari e miglioramento della qualità dell’acqua restituita all’ambiente) e che nel 2020 ha approvato un Piano di responsabilità sociale (CSR) con le linee guida da seguire nella gestione del servizio idrico per la crescita della comunità locale e il rispetto dell’ambiente.

Leader della sostenibilita 2022 | Statista – Il Sole 24Ore