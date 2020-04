Il sole, il verde del campo sportivo, le strade deserte: la Pasqua a San Mauro… vista dall’alto

SIGNA – Ci hanno detto “State a casa”. E noi, diligentemente a casa siamo rimasti. Ma la voglia di vedere i luoghi vicini alle nostre abitazioni era troppo forte. E così abbiamo approfittato di queste tre belle immagini arrivate per e-mail che fanno vedere una delle frazioni del Comune di Signa, San Mauro, dall’alto. Una San Mauro baciata dal sole, come il resto della Piana, praticamente deserta, dove “si staglia” il verde del campo sportivo parrocchiale. Nell’attesa di rivedere il paese “dal basso”, con la gente in strada, ecco come si presentava stamani.