Il sottosegretario Ferrante per Gandola: “Al suo fianco per risolvere tutte le problematiche legate alla viabilità”

CAMPI BISENZIO – “Il Ministero delle infrastrutture sarà al fianco di Paolo Gandola e della città di Campi Bisenzio per garantire la realizzazione della Circonvallazione ovest. Non appena sarà in carica la nuova amministrazione, così come richiesto da Gandola, assicuro che sarà avviato subito al Governo un tavolo tecnico per comprendere problematiche e criticità dell’infrastruttura e pressare l’amministrazione regionale perché rifinanzi l’opera in prospettiva dell’avvio dei cantieri”. Si ė espresso così il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante che ieri pomeriggio è arrivato in via Barberinese a Campi Bisenzio per sostenere la coalizione guidata da Gandola. Accompagnato dal coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella e dalle deputate Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, Ferrante ha assicurato il massimo impegno del Governo a Paolo Gandola.

“Ho ben chiare le criticità che i cittadini vivono ogni giorno – ha commentato Ferrante dopo avere incontrato alcuni residenti della zona – e assicuro il massimo impegno per avviare subito un tavolo di lavoro”. Soddisfatto Gandola: “Non posso che essere grato al sottosegretario Ferrante, si tratta del quarto esponente del Governo Meloni che è arrivato a Campi Bisenzio per sostenere il nostro progetto di cambiamento, tutto ciò testimonia il valore della nostra coalizione. Non appena saremo alla guida del Comune attiveremo subito questi canali e ci batteremo per far partire i cantieri della Circonvallazione ovest. I residenti di via Tassoni, via dell’Albero, via Tosca Fiesoli e via Castronella dopo l’apertura del grande centro logistico hanno perso la loro qualità della vita e tutto questo è avvenuto a causa della vecchia amministrazione comunale che non è stata capace di far partire i cantieri e realizzare, una volta per tutte, l’attesa opera viaria. Per questo è necessario cambiare e per questo siamo certi di riscuotere grande sostegno alle elezioni comunali del prossimo week end”.

“Campi Bisenzio è un comune grande, popoloso, a metà tra due capoluoghi come Prato e Firenze, strategico e con moltissime imprese: ha dei trasporti non all’altezza e le attuali infrastrutture non reggono il carico a cui sono sottoposte”. Lo ha affermato Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione lavori pubblici, a margine dell’incontro organizzato con il sottosegretario Tullio Ferrante. “Abbiamo analizzato le priorità per il territorio – dice Mazzetti – e ne abbiamo individuate alcune da portare avanti congiuntamente, a Campi e a Roma”.

“L’obiettivo – ha aggiunto – è ridurre il carico di traffico, diluirlo, sviluppare le alternative all’uso dell’auto. Una delle prime opzioni è il potenziamento del treno nella stazione di San Donnino che oggi ha solo 10 treni al giorno: faremo subito un approfondimento per rendere il servizio più in linea con le esigenze di una città come Campi Bisenzio. Siamo pienamente favorevoli al prolungamento della tramvia verso San Donnino, che è la frazione più popolosa: anche se in origine avevamo proposto di farla passare da Osmannoro, altra zona critica per il carico di traffico, la tramvia rimane importante perché permette di collegare meglio e direttamente Campi con Firenze. Guardiamo favorevolmente, inoltre, al progetto del nuovo ponte di Signa, sempre nell’ottica della diluzione del traffico: queste sono le priorità che analizzeremo e cercheremo di concretizzare, in sinergia tra territorio e governo centrale”.